Le rappeur Bankroll Freddie a été mis aux arrêts ce mercredi 09 novembre 2022 à Marion dans l'Arkansas pour trafic de drogue et armes à feu. Le TMZ rapporte qu'ils sont au total 35 à passer dans la maille de la police. La star de la musique a été arrêté à bord de leur véhicule appréhendé pour excès de vitesse. C'est dans la fouille du véhicule que ces produits ont été retrouvés. Il esr donc accusé d'avoir organisé une opération présumée de vente de drogues en mars 2021 et octobre 2022.

Bankroll Freddie est pris avec plusieurs de ses acolytes. Dans un premier temps, il a été arrêté pour excès de vitesse de leur véhicule. La police a pu saisir des centaines de milliers de dollars en bijoux et en espèces lors de la fouille. Le rappeur fait partie d'une bande dénommée East AR qui était dans un convoi. Les mis en cause également accusés de vente d'armes pour avoir gardé sur eux plusieurs armes à feu dans leur trafic de drogue. Selon la police, il s'agit d'un pistolet de style Micro Draco AK-47, d'une arme de poing clone Polymer80 9 Glock, de 171 grammes de prométhazine et de 21 livres d'herbe interdite dans l’État découverts dans leur véhicule.

Il pourrait être condamné pour trafic de drogue et d’armes par le gouvernement fédéral et emprisonné dans le comté de Crittenden. Le rappeur âgé de 27 ans a signé chez Quality Control Music et Motown Records. Après l'arrestation de Bankroll, un juge a reconnu que son casier judiciaire était vierge. Chez Quality Control, il lui avait été conseillé d'éviter de fraterniser avec des criminels et de s'abstenir de fumer du cannabis ou de boire excessivement.