Les élections de mi-mandat continuent d'occuper l'actualité américaine. L'ex-président Donald Trump ne se remet toujours pas de la défaite dans plusieurs zones-clés, notamment en Pennsylvanie. Attendant une vague rouge, l'ancien président aura eu finalement une grosse déception. Grâce à John Fetterman, les démocrates auront pu ravir la victoire au camp républicain. Celui qui veut revenir à la Maison-Blanche l'a visiblement très mal pris.

C'est la journaliste du New York Times Maggie Haberman qui a déjà écrit un livre sur Trump qui a fait la révélation sur twitter. Pour elle, l'ancien président est très amer et n'a pas hésité à le faire savoir. "Trump est en effet furieux ce matin, en particulier concernant Mehmet Oz, et il accuse tous ceux qui lui ont conseillé de le soutenir, y compris sa femme (Melania), disant que ce n'était pas sa meilleure décision, selon des personnes qui lui sont proches" a-t-elle fait savoir sur twitter. Sous pression, Donald Trump se serait vu demander un report de son annonce de candidature. "Il y a des personnes qui poussent actuellement Trump a reporter son annonce de la semaine prochaine, et plusieurs républicains lui ont déjà envoyé un sms, lui demandant s'il allait le faire" a-t-elle rajouté sur twitter.