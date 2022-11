Un drame s’est récemment produit aux Etats-Unis. Un chanteur de country américain est mort, quelques heures après son mariage, qui a eu lieu dans la soirée du samedi 26 novembre 2022. Il s’agit en effet de Jake Flint âgé de 37 ans. L’artiste est mort dans son sommeil. C’était hier mardi 29 novembre 2022, que sa veuve Brenda Flint a révélé l’information sur les réseaux sociaux. La nouvelle a été confirmée par son publiciste Clif Doyal. Dans une interview accordée au média The Oklahoman, il a déclaré : « Ce n'était pas seulement un client, c'était un ami cher et juste un gars super sympa. Comme vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux, il était aimé de tout le monde. Je pense que c'était en grande partie juste parce qu'il était une personne sociable et qu'il avait un sens de l'humour incroyable. Il a fait rire tout le monde et il a fait en sorte que tout le monde se sente le bienvenu ».

« J'ai vraiment besoin qu'il revienne »

La douleur semblait vive dans les propos de la veuve, qui avait le cœur brisé. « Nous devrions passer par des photos de mariage, mais à la place, je dois choisir des vêtements pour enterrer mon mari. Les gens ne sont pas censés ressentir autant de douleur » a-t-elle déclaré, tout en ajoutant : « Mon cœur est parti et j'ai vraiment besoin qu'il revienne. Je n'en peux plus. J'ai besoin de lui ici ». Pour rappel, la nouvelle de la mort de Jake Flint intervient plusieurs jours après le décès de la chanteuse et actrice américaine Irène Cara. Selon plusieurs médias internationaux, Irene Cara Escalera, la compositrice américaine d'origine portoricaine et cubaine est décédée le vendredi 25 novembre 2022.

L'actrice était âgée de 63 ans. L'information annoncée par son attaché de presse dans la matinée de ce samedi 26 Novembre a été rapportée par plusieurs médias internationaux. Pour le moment, pas d'informations sur la cause de son décès. « C'est avec une profonde tristesse qu'au nom de sa famille, j'annonce le décès d'Irene Cara » peut-on lire dans le communiqué publié par son attaché de presse. « L'actrice, chanteuse, compositrice et productrice primée aux Oscars est décédée dans sa maison de Floride. Sa cause de décès est actuellement inconnue et sera publiée lorsque des informations seront disponibles ».