Dix-sept années sont déjà passées depuis qu’un citoyen américain du nom de Kevin Johnson séjourne en prison pour le meurtre d’un policier en 2005. Le verdict final retenu à la fin de son procès a été l’exécution. Alors que cette punition est attendue pour ce mardi probablement, le mis en cause a souhaité que sa fille de 19 ans soit présente quand il sera exécuté, mais la justice n'a pas donné son approbation. Faisant recours à une loi de Missouri, un juge confirme que cette possibilité n’est pas donnée aux personnes de moins de 21 ans.

Après cette décision, Khorry Ramey, a déclaré qu’elle a le cœur brisé de ne pas pouvoir être avec son père lors de ses derniers instants. Pour essayer de demander la clémence du juge encore une fois pour son père, la jeune fille a expliqué que ce dernier n’était plus le même et qu’il avait beaucoup changé depuis qu’il a été incarcéré. En effet, c’est depuis qu’elle a l’âge de deux ans que son père est en détention et les deux ont pu construire une relation grâce à des appels téléphoniques, aux e-mails et aux lettres de correspondance.

Pour rappel, Kevin Johnson a été reconnu coupable de la mort d’un policier du Missouri en 2005 alors qu’il n’avait que 19 ans. Pour payer son crime, la justice a décidé de son exécution. Après que la justice ait exprimé son refus face à sa volonté de voir sa fille avant d’être exécuté, l’homme a déposé une requête d’urgence et reproche à l’Etat de violer ses droits constitutionnels. De leur côté, ses avocats ont tenté de lui épargner la vie mais e vain. Ils soupçonnent dès lors une décision raciste de la part des autorités judiciaires.