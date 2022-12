Le célèbre chanteur américain d’origine sénégalaise,l' Akon, a donné son avis sur la capacité de l’acteur Nick Cannon à s’occuper de ses enfants. Sur le plateau de l’émission The Zeze Mills, la question a été abordée et l’homme d’affaires a donné raison à l’ex-époux de Mariah Carey. Au cours de l’interview qui a eu lieu la semaine dernière, Akon a pris la défense de ce dernier, estimant que Nick Cannon n’a pas l'obligation d’être présents à tous les événements de ses enfants pour prouver qu’il est un bon père. Il s’agit d’une opinion qui n’a pas été vue d’un bon œil par Zeze Mills, qui a évoqué comme moment crucial pour les enfants un récital de danse.

« C'est comme ça que la vie est censée être »

À cette idée, Akon n’a pas manqué d’opposer une négation, tout en justifiant ses dires par le fait que « c’est un truc d’homme blanc ». Aussi, l’interprète du tube Lonely a-t-il estimé que Nick Cannon devrait continuer à avoir d’enfants, alors que le douzième de celui-ci est en route. « 100%, je suis d'accord avec lui à 1000%. C'est comme ça que la vie est censée être. Pourquoi pas ? Il est riche, il est responsable. Il prend soin de chacun de ces enfants, et des mères de ceux-ci avec et ils vivent confortablement » a-t-il déclaré. Notons que les propos d’Akon interviennent après ceux de Nick Cannon, qui s’était montré débordé face à sa situation de père.

Dans l’émission The Checkup With Dr. David Agus, l’homme âgé de 42 ans avait admis sa difficulté à gérer la situation. Il avait fait part de son regret de ne pas donner assez de temps de qualité à ses enfants. Selon les propos relayés par le média américain Page Six, il avait déclaré : « En tant que père de plusieurs enfants, c'est toujours la plus grande culpabilité pour moi, c'est de ne pas passer assez de temps avec tous mes enfants », justifiant cela par : « Un parce que je travaille constamment et deux parce que je suis juste éparpillé ».