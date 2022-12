Les forces armées aériennes des Etats-Unis vont dévoiler pour la première fois l’avion de combat B-21 Raider le 02 décembre prochain. Il s’agit d’un cyber bombardier de 6ème génération. Il a été conçu et construit par l'avionneur Northrop Grumman. Le démarrage du premier avion de ce type se fera sous haute surveillance et seuls ceux qui sont dignes de confiance auront accès au site.

L’US Air Force sera en opération de force. Il va déployer sa dernière technologie en termes d’armement. L’avion de combat dénommé B-21 Raider sera exhibé à la face du monde pour la première fois. Ce cyber bombardier est le sommet de la haute technologique. "Le B-21 est l'avion militaire le plus avancé jamais construit et est le produit d'une innovation pionnière et d'une excellence technologique", a confié Doug Young, vice-président de Northrop Grumman Aeronautics Systems. Il sort de l’usine du constructeur Northrop Grumman dont la piste de laCalifornie sera utilisée pour son premier essai. L’événement aura lieu sous haute surveillance et pour y participer, il faut être digne de confiance selon les autorités américaines.

Les Etats-Unis dévoilent cette haute technologie en matière d’armement dans un contexte de tensions. La Russie en guerre contre l'Ukraine et la Chine menaçante face à la Taiwan. Ces super puissances se lancent des défis à travers leur armement en guise de prévention. La Russie a récemment testé son nouveau porte-missile S-400. La Chine de son côté de faire d’incessantes manœuvres non loin de la Taiwan.