Longtemps promis, le gouvernement du Président Patrice Talon a levé, lors du conseil des ministres du mercredi 07 décembre 2022, un coin de voile sur les différentes augmentations à venir à propos de cette revalorisation des salaires au Bénin. Reçu ce dimanche 11 décembre 2022 dans l’émission « Grand Angle » de Crystal news, le Secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (Cosi-Bénin), Noël Chadaré se dit relativement satisfait pour ce qui est fait pour les bas salaires.

Mais pour le premier responsable de la Cosi-Bénin, le gouvernement ayant rendu son verdict après les discussions que les trois confédérations et centrales syndicales les plus représentatives ont eu avec l’Etat, il a donc demandé aux travailleurs qu’il faut qu’ils prennent d’abord comme ça ce qui leur a été octroyé. Noël Chadaré a profité de l’occasion qui lui a été offerte pour remercier le gouvernement pour les efforts qui sont faits. « On prend cela comme ça même si nos attentes ne sont pas totalement comblées mais on peut dire de façon générale qu’on est relativement satisfait » a-t-il lâché.

C’est pourquoi, déclare-t- il que maintenant, il faut que les travailleurs travaillent pour produire la richesse. Selon lui, travailler davantage pour produire la richesse, leur permettra de pouvoir réclamer d’autres choses "parce que si on ne travaille pas, on ne pourra pas avoir créé de la richesse". C’est pour cela que le Secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (Cosi-Bénin) a invité tout le monde à faire les efforts au travail.