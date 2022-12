L’ex-chef d’état-major général de l’armée béninoise le Général Soumanou Oké a tiré sa révérence ce samedi 17 décembre en France suite à une maladie qui lui a valu une évacuation sanitaire. Après un long parcours militaire, Il a été nommé chef d’état-major de l’armée de terre en octobre 2001 puis chef d’état-major général adjoint des Forces armées béninoises où il a siégé pendant six ans de 2006 à 2012 avec le grade de Général de Brigade.

Le 29 mars 2012, il est nommé par l’ancien président de la République Boni Yayi chef d’état-major général des Forces armées béninoises. Né à Bantè le 21 mai 1955, il a commencé sa carrière militaire le 1er juin 1977 et a pris sa retraite le 1er juillet 2012 et est marié et père de six enfants. Ancien président de l’Association de développement de l’arrondissement de Bantè, il a passé la main au colonel de la douane Marcellin Laourou le samedi 23 juillet dernier au cours d’une cérémonie empreinte de sobriété au cours de laquelle il exprimait toute sa fierté pour « le travail abattu » et mettait toute sa confiance en la nouvelle équipe. Au moment de son décès, il était membre du Conseil économique et social(Ces). Il a eu plusieurs distinctions honorifiques notamment le grade de Commandeur de l’Ordre national du Bénin puis Grand Officier de l’Ordre national du Bénin. Il a également eu la Médaille de l’Union africaine.