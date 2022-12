Ce jour s’ouvre sur toute l’étendue du territoire nationale, les campagnes pour les législatives du 8 janvier 2023. Le Mouvement Populaire de Libération (MPL) a choisi la commune de Savalou dans le département des Collines pour lancer les hostilités. Tchètti, un arrondissement à l’ouest de Savalou sera sous les feux de la rampe ce samedi 24 décembre 2022. En effet, c’est la localité choisie par le MPL pour lancer sa campagne électorale pour les législatives.

Selon le communiqué du parti signé de son président Expérience Tèbè, ce lancement aura lieu demain à 10h. « Moments inédits de mobilisation des militants et sympathisants du parti, la cérémonie de lancement officiel des campagnes donnera aussi l’occasion de mettre en ordre de bataille, les lieutenants du parti pour l’assaut final au soir du 8 janvier 2023 », précise le communiqué. Dans le cadre de cette cérémonie, le Directoire du parti MPL invite les militants et sympathisants du parti mais aussi les populations des Collines et environs à se mobiliser autour de leurs candidats et leaders afin de donner un cachet spécial à cette cérémonie, précise toujours le communiqué.