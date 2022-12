Elon Musk a donné ce mercredi 30 novembre 2022 quelques informations sur les implants développés par sa startup Neuralink. Ces appareils connectés pourront être implantés dans le cerveau humain très bientôt. Ce système va permettre de commander directement un ordinateur par la pensée de celui qui porte l'implant. Le fondateur de la startup a déclaré que les premiers implants seront opérationnels d'ici 6 mois. Des prototypes sont déjà en cours de test sur des animaux dont notamment les singes pour évaluer leur efficacité.

Selon certaines sources, le but à terme serait d'aider à traiter les maladies neurologiques, mais aussi s'assure que l'espèce humaine ne soit pas complètement dépassée par les différentes intelligences artificielles développées ça et là par plusieurs sociétés. Une grande révolution dans la technologie est donc en marche. Elon Musk a annoncé la nouvelle sur son réseau social, Twitter. Neuralink d'Elon Musk travaille sur ses implants depuis un bon moment. Déjà testé sur un singe avec des résultats encourageants, la start up s'apprête à passer à la vitesse supérieure dans quelques mois. À l'aide de ces implants, les personnes testées pourront directement communiquer avec les ordinateurs par la pensée. « Nous voulons évidemment être très prudents et être sûrs que ça marchera bien, mais nous avons remis tous nos documents à la FDA et nous pensons que d'ici six mois nous serons capables d'avoir notre premier implant dans un humain », a annoncé Elon Musk. Il a ensuite tweeté qu'ils sont confiants sur le fait que l'implant de Neuralink sera prêt pour les humains, donc le calendrier dépend du processus d'approbation de la FDA.

Neuralink n'est pas la première entreprise à travailler sur cette évolution de la technologie. Synchron a déjà annoncé en juillet 2022 implanté la première interface cerveau-machine aux Etats-Unis. Le milliardaire met la pression sur son équipe pour être prêt dans le délai. "Nous serons tous morts avant que quoi que ce soit d'utile ne se produise", a-t-il lancé à ses employés. Elon Musk et sa startup sont également sur un projet traiter les maladies neurologiques.