Les États-Unis ont lancé une stratégie visant à limiter le développement technologique de la Chine, il s’agit de l’action "la plus agressive" de Washington visant à freiner la croissance économique et militaire de la Chine de ces dernières années. C’est ce qu’a écrit lundi le média Politico, se référant à des experts ainsi qu’à des responsables américains anciens et en fonction. Selon le média, pendant plusieurs décennies, les autorités américaines ont cherché à coopérer avec la Chine, tout en faisant de leur mieux pour tenir Pékin loin derrière les États-Unis en matière de développement technologique.

Aujourd’hui, les responsables américains dans le domaine de la sécurité tentent de faire en sorte que le développement de la Chine, surtout en matière de production de puces et de matériel informatique et prochainement dans d’autres secteurs, soit presque complètement paralysé, indique Politico. De nouvelles lois américaines visant les secteurs de haute technologie de l’économie chinoise sont entrées en vigueur à l’automne 2022. D’autres lois seront adoptées l’année prochaine. Selon le média, toutes ces mesures législatives prises ensemble seront un frein plus important au développement technologique et économique de la Chine que toutes les décisions prises par l’administration de l’ex-président américain Donald Trump.

"Vous constatez effectivement un changement radical dans la façon dont ils envisagent les relations avec la Chine. L’administration de [Joe] Biden considère les innovations développées en Chine comme une menace pour la sécurité nationale. Et c’est un grand saut par rapport à ce qu’on a vu auparavant", a déclaré l’ancien fonctionnaire américain Clete Willems, qui avait participé à l’élaboration de la politique économique de la Maison-Blanche à l’égard de la Chine sous la présidence de Donald Trump. Un "programme de protection": c’est ainsi que l’administration américaine appelle la nouvelle stratégie contre la Chine, selon Politico, qui relève qu’en octobre, le département du Commerce des États-Unis a publié des mesures visant à empêcher les entreprises chinoises de produire des puces informatiques avancées. Dans un avenir proche, un décret visant à réglementer les investissements américains en Chine et un décret limitant la possibilité des réseaux sociaux chinois, notamment TikTok, de collecter des données des Américains devraient être adoptés.

De son côté, le Congrès des États-Unis est en train d’élaborer des initiatives législatives visant à contrôler les investissements et les flux de capitaux américains vers la Chine. Les législateurs agissent dans le cadre de l’idée de M. Biden de "promouvoir" les technologies américaines afin de favoriser la compétitivité des États-Unis. (Tas)