La Coupe du monde de football Qatar 2022 a refermé ses portes ce dimanche 18 décembre avec le sacre de l’Argentine. Pour de nombreux spécialistes du ballon rond, l’édition 2022 du Qatar est l’une des plus spectaculaires de l’histoire avec des joueurs qui étaient au top de leur forme. Place maintenant à la préparation du prochain mondial 2026 qui va dérouler dans trois pays différents à savoir les États-Unis, le Canada et le Mexique. Ce sera la première de l’histoire que la plus grande compétition de football va se tenir dans trois pays différents et la FIFA a prévu diverses innovations.

Tout d’abord le nombre d’équipes participantes va passer de 32 à 48 équipes. Par conséquent, les amoureux du ballon rond vont assister à une augmentation du nombre de rencontres c’est-à-dire 104 matchs au total. En 2026, la Coupe du monde va se dérouler sur un intervalle d’un mois et demi et non plus un mois compte tenu du nombre de participants.

Certaines règles de jeu vont également évoluer notamment dans la phase de poule. En effet, en cas de match nul à la fin du temps règlementaire, une séance de tirs au but va intervenir dans le but de départager les deux équipes. Le vainqueur se verra attribuer un point supplémentaire. Des réflexions sont aussi en cours afin de décider sur le nombre d’équipes qui vont constituer les poules. "On a validé un format de 16 groupes de 3, avec les deux premiers qui se qualifient. Mais je dois dire qu'après cette Coupe du Monde et les belles phases de poules de quatre, et en regardant les autres compétitions comme l'Euro, je pense qu'on doit y repenser et rediscuter de la possibilité de 12 groupes de 4, ça sera évoqué dans les prochaines réunions" dira Gianni