La pandémie de coronavirus n'a pas fini d'en faire voir de toutes les couleurs à l'humanité. La Chine est actuellement frappée de plein fouet par une vague épidémiologique avec de graves conséquences. Ces derniers jours, divers médias occidentaux ont fait cas de nombreux morts dans les hôpitaux chinois, notamment dans la capitale Pékin. Selon des sources concordantes, les cas de contaminations ont littéralement explosé et le système sanitaire chinois serait débordé.

La covid-19 est apparue en Chine en 2019 et selon toute vraisemblance, il s'y développe présentement une nouvelle variante qui est entrain de causer de nombreux dégâts. La situation sanitaire actuelle en Chine inquiète au plus haut point les responsables américains qui craignent une nouvelle propagation à l'échelle planétaire comme ce fut le cas il y a deux ans. Pour éviter que l'humanité ne bascule dans un nouveau cycle d'incertitude, la Maison blanche exhorte Pékin a partagé des informations sur l'évolution de la maladie afin de circonscrire au maximum la propagation du virus.

Antony Blinken, le Secrétaire d’État à la Défense, a indiqué ce jeudi 22 décembre que les USA sont prêts à fournir des vaccins à la Chine pour que le pays puisse faire face à la vague épidémiologique. "Il est très important que tous les pays, y compris la Chine, s'attachent à ce que les gens soient vaccinés, que les tests et les traitements soient disponibles, et plus encore, à ce que l'information sur ce qu'ils vivent soit partagée avec le monde – parce que cela a des implications non seulement pour la Chine mais pour le monde entier. il est possible que d'autres variants se développent, que ces variants se diffusent à leur tour et qu'ils nous touchent, nous ou d'autres pays" a déclaré Antony Blinken.