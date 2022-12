Trois années après l'avènement du coronavirus, la Chine abandonne sa stratégie zéro covid. Les autorités sanitaires chinoises ont également décidé de changer de nom au virus afin de tourner définitivement la page et de donner une nouvelle chance à l'économie de leur pays. Dans l'objectif d’optimiser et de mieux articuler la prévention et le contrôle de l’épidémie avec le développement économique et social, les tests systématiques du coronavirus ne sont plus d'actualité en Chine, les personnes diagnostiquées positives au Covid-19 peuvent s' isoler à domicile au lieu qu'elles soient envoyées dans des centres de quarantaine. Désormais, plus de confinement de toute une ville. Seules les personnes porteuses du coronavirus seront confinées. Il n'y aura plus d'exigence de tests lors de déplacements dans les transports en commun et entre les villes.

Pendant la mise en oeuvre de la stratégie zéro covid en Chine, des écoles, des centres de sports, des sites touristiques et des restaurants ont été fermés. Les différentes mesures exigées par les autorités chinoises pour riposter contre la pandemie du coronavirus ont été un véritable calvaire pour les chinois. L'économie de ce pays a été négativement impactée, à l'instar de tous les pays du monde. Face aux multiples difficultés, des manifestations de contestation ont été effectuées. «La plupart des responsables en Chine savent que la politique telle qu'elle est menée n'a plus de sens, mais personne ne peut manquer de l'appliquer car c'est la politique (du président) Xi (Jinping) et elle doit être maintenue», avait affirmé Steve Tsang, directeur de l'institut SOAS China à l'université de Londres.