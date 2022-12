Agitée il y a quelques jours par le député Edmond Agoua de l’Union Progressiste le renouveau(UPR) , l’implication des députés de l’UPR et du BR dans la prise de mesure sociale par le gouvernement a été reconnue par le chef de l’Etat. Une stratégie habile pour valoriser ces deux partis dans un contexte électoral marqué par une vive concurrence entre sept partis en compétition. Vu sous le prisme politique, le discours sur l’état de la nation tenu hier au Palais des gouverneurs ne laisse personne indifférent.

En tout cas, pas les analystes politiques et autres observateurs attentifs du Landerneau politique béninois qui y perçoivent des bribes d’un discours plus politique que tout. Et bien qu’il ait fait la part belle aux projets et actions du gouvernement au cours de l’année 2022, ce discours distille à dose homéopathique des éléments de langage et des arguments de campagne pour «ses deux » partis, l’UP le renouveau et le BR contraints à une campagne électorale plus féroce et impitoyable que celle de 2019. En effet, vers la fin de son discours, le chef de l’Etat aborde l’implication de ces deux partis dans la prise des décisions concernant la revalorisation des salaires et les autres mesures sociales prises en faveur des populations.

« Mais je n’aurais pas été totalement transparent si je ne mentionne pas que le choix de certains investissements et actions permettant le développement individuel ainsi que les présentes mesures sociales, sont aussi l’œuvre des deux partis politiques le Bloc Républicain et l’Union Progressiste le Renouveau qui participent au Gouvernement, et dont les pressions sans cesse, de toutes sortes, ont contribué à la prise de certaines de ces décisions et à leur mise en œuvre », affirme le chef de l’Etat. Le chef de l’Etat parle des pressions exercées par ces deux partis présents au gouvernement sur lui pour aboutir... Lire la suite dans le journal PDF