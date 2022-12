Le milliardaire américain Elon Musk fait encore la une de l'actualité. Il a été confronté au cours des 13 derniers mois, à la perte d’une grosse partie de sa fortune, plus de la moitié. Bloomberg Billionaires Index après analyse, explique que c’est l’effondrement de l’action Tesla qui a provoqué cette chute de sa richesse. Jusque-là, le magnat de la technologie était en tête sur la liste des plus riches avec une valeur nette de 338 milliards de dollars mais ce n’est plus le cas. En effet, selon les estimations faites par le classement quotidien, l’homme a perdu plus de 200 milliards de dollars. La plus grosse perte de l’histoire.

Selon le site britannique Independent, le milliardaire a perdu environ 70% de son capital, 208 milliards de dollars pour être précis. Ceci, explique-t-il, à cause de retards de production de voitures électriques en chine en plus des problèmes de véhicules signalés. A en croire le média, la capitalisation boursière du constructeur automobile a considérablement diminué. Depuis novembre 2021, Tesla a enregistré une baisse de 900 milliards de dollars et a d’ailleurs perdu sa place dans le top 10 des entreprises les plus estimées. Ce qui a joué sur la fortune de Elon Musk.

Pour rappel, s’exprimant à propos de ses ambitions sur ses milliards en 2018, l’entrepreneur a notifié à travers un Tweet qu’il utilise la moitié de sa fortune pour résoudre les problèmes de la Terre. L’autre partie serait destinée d’après lui à assurer la continuation de la vie dans le cas où la Troisième guerre mondiale surviendrait.