Les supporters marocains devraient être pardonnés d'avoir déclenché des émeutes après les matchs de l'équipe nationale lors de la Coupe du monde au Qatar. C’est ce qu’a déclaré mardi l'ancien milieu de terrain de l'équipe marocaine, Mustapha Hadji, cité par le portail Sport-Express. L'équipe marocaine à la Coupe du monde au Qatar est devenue la première équipe africaine à atteindre la demi-finale du championnat du monde. Les Marocains ont perdu contre les Croates (1-2) dans le match pour la troisième place. Après les matchs du Maroc, des débordements ont été recensés dans plusieurs pays européens.

"Les Marocains ont deux religions: l'islam et le football", a déclaré M. Hadji. "C'est normal, nous adorons notre pays où que nous soyons. Et nous célébrons chaque succès de tout représentant marocain, que ce soit un joueur de tennis ou un footballeur." "J'ai beaucoup de connaissances en Espagne, en France, qui sont allées fêter nos victoires", poursuit l'ancien milieu de terrain marocain. "Mais nous n'avons jamais été agressifs, nous avons toujours respecté les représentants d’autres pays.

Ça fait plaisir de voir nos compatriotes en Belgique, au Portugal et dans d'autres pays, où le Maroc a célébré sa victoire dans la Coupe du monde. Oui, il y a eu quelques incidents - nous sommes tous des êtres humains, et certaines choses méritent parfois d'être pardonnées." L'Argentine a battu la France 3-3 (4-2 aux tirs au but) en finale de la Coupe du monde au Qatar (Tass)