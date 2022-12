Suite aux récentes exécutions en Iran, les États-Unis ont prononcé des sanctions contre certaines autorités et organisations de ce pays. Le département américain du Trésor a déclaré dans un communiqué mercredi 21 décembre qu'il ciblait des organisations et des personnalités gouvernementales impliquées dans la répression gouvernementale contre les manifestants. Selon l’annonce qui a été faite par le département américain du Trésor, le procureur général iranien Mohammad Jafar Montazeri a été mis sur la liste, pour son implication dans une exécution liée à une manifestation.

« Le cas du premier manifestant exécuté, un jeune homme du nom de Mohsen Shekari, s'est déroulé sans grande ressemblance avec un procès significatif », ont justifié les autorités américaines. Le communiqué du département américain du Trésor ajoute que le procureur avait « émis une directive aux tribunaux pour qu'ils agissent de manière décisive ». « L'action d'aujourd'hui vise le haut responsable chargé de la poursuite des manifestants, ainsi que les dirigeants d'organisations militaires et paramilitaires qui répriment violemment et détiennent les manifestants et une entreprise qui achète et fournit aux forces de sécurité des outils de répression », martèle le communiqué du département américain du Trésor.

Téhéran dans le viseur de l'UE

Comme organisations ciblées par les États-Unis, figure en bonne place la société Imen Sanat Zaman Fara. Elle aurait coutume de fabriquer des équipements utilisés par les forces de l'ordre iraniennes (LEF), un groupe qui a été déployé par le gouvernement pour réprimer les manifestations. Rappelons qu’au cours de ces derniers jours, plusieurs personnes ont été exécutées pour avoir participé aux manifestations. Notons qu'avant les USA, l'Union Européenne a également annoncé que des «sanctions très très dures» sont envisagées contre Téhéran.