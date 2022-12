Canberra et Washington renforcent leur coopération militaire dans le contexte de l'activité accrue de la Chine dans la région indopacifique, est-il indiqué dans un communiqué du ministère australien de la Défense. Selon le document, les ministres de la Défense et des Affaires étrangères des deux pays ont exprimé leur "opposition ferme aux actions déstabilisatrices de Pékin en mer de Chine méridionale" et "aux revendications maritimes excessives de la Chine, incompatibles avec le droit international", et ont fait état de renforcement des efforts conjoints pour assurer la sécurité régionale.

"Les pays renforceront les déploiements de rotation des forces aériennes, terrestres et navales américaines en Australie. Dans le cadre du renforcement [des liens militaires entre les deux pays], l'infrastructure de défense existante sera modernisée par la construction d'installations de stockage de carburant et de munitions", est-il souligné dans le communiqué. (Tass)