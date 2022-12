Le milliardaire américain Elon Musk, qui dirige Tesla, SpaceX et possède Twitter, a perdu brièvement la première place du classement des personnes les plus riches au monde, selon le magazine Forbes relayé par Tass. Cette information a été publiée ce mercredi sur le site du média. Selon Forbes, la fortune de Musk a diminué de 3,4 milliards de dollars et est actuellement estimée à 185,7 milliards de dollars. Le président du groupe de sociétés LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), Bernard Arnault est ensuite arrivé en tête du classement avec 185,8 milliards de dollars. Aujourd'hui, selon Forbes, M. Musk était déjà brièvement tombé à la deuxième place du classement. Ensuite, sa fortune était estimée à 184,6 milliards de dollars, mais quelques heures plus tard l'entrepreneur avait repris le leadership. (Tass)