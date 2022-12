Depuis de nombreuses années, les relations entre la France et l'Algérie sont faites de haut et de bas. En 2021, les relations entre Paris et Alger s'étaient fortement dégradées suite à certains propos du président Emmanuel Macron sur la question mémorielle. Les déclarations du locataire du palais de l’Élysée avaient crée une brouille diplomatique entre la France et l'Algérie.

Dès lors, les autorités des deux pays avaient commencé à se regarder en chien de faïence. Par la suite, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et les relations se sont réchauffées entre les deux capitales. Dans un récent entretien médiatique au journal Le Figaro, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune s'est félicité de la nouvelle ère de relation entre la France et l'Algérie.

Il dira que son homologue français fait partie de cette nouvelle génération d'Hommes d’État qui peut renforcer la coopération entre l'Algérie et la France. "Nous avons une certaine complicité avec le chef de l'État français. Je vois en lui l'incarnation d'une nouvelle génération qui peut sauver les relations entre nos deux pays.Nous avons une amitié réciproque. Certes, nous avons eu, lui comme moi, des formules malheureuses, mais c'est la première fois, me semble-t-il, qu'il y a une telle relation de confiance entre nos deux pays". Macron avait effectué il ya 6 mois un déplacement en Algérie pour faire baisser les tensions et se positionner sur le pétrole et le gaz algérien alors que l'Europe est confronté à une crise énergétique depuis le déclenchement du conflit russo-ukrainien.