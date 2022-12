L’ancien président français Nicolas Sarkozy, s’exprimant au premier jour de l’audience consacrée à son appel contre sa condamnation en 2021, a fermement nié les allégations de corruption et de trafic d’influence. Il a déclaré qu’il n'avait jamais offert une promotion en échange d'informations confidentielles. "Je viens ici défendre mon honneur qui a été bafoué dans des conditions invraisemblables. Je viens convaincre la cour que je n'ai rien fait", a déclaré l’ex-président français, relayé par la radio France info. "Je suis ancien président de la République, je n'ai jamais corrompu qui que ce soit", a-t-il noté.

"J'ai été mis en garde à vue devant les caméras du monde entier, libéré à 3h30 du matin, mes conversations ont été écoutées, des commissions rogatoires internationales ont été engagées", a souligné Nicolas Sarkozy. " Toute cette affaire m'a gravement nui et si je fais appel [...] c'est parce que le tribunal correctionnel a indiqué qu'un faisceau d'indices fait de Nicolas Sarkozy [...] un coupable." "Je suis avocat, j'ai toujours appris qu'avec des indices graves et concordants, on vous mettait en examen, mais pour condamner, il faut des preuves. Où sont les preuves?", a-t-il déclaré.

La cour d’appel de Paris a commencé ce lundi à examiner l’appel de Nicolas Sarkozy contre sa condamnation il y a un an dans l'affaire dite de trafic d'influence. La cour devrait également examiner les appels de l'ancien avocat de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, et l'ex-magistrat Gilbert Azibert. L’audience devrait se terminer le 16 décembre. La justice accuse Nicolas Sarkozy d'avoir promis un poste à Monaco au magistrat Gilbert Azibert en échange d'informations confidentielles sur l'enquête sur de présumés versements illégaux qu'il aurait reçus de Liliane Bettencourt pour le financement de sa campagne électorale de 2007. (Tass)