Le maire de New York, Eric Adams est déterminé à en finir avec les rats sur son territoire. Alors, dans la lutte contre la proliférations de ces rongeurs dans la ville de New York, Adams est prêt à payer un salaire annuel de 170 000 $ au dératiseur ayant la capacité d'exterminer tous ces rongeurs qui rendent la vie impossible aux populations. En effet, la population de rat dans cette ville américaine est estimée à 18 millions. Ces animaux se retrouvent dans les rues et les métros du territoire d'Eric Adams.

Pour postuler à cette offre d'emploi, être sanguinaire est un atout incontournable. La motivation et la détermination sont des qualités qui importent énormément pour tout dératiseur intéressé. Quant aux diplômes exigés, le candidat doit avoir un baccalauréat au minimum. Les autorités américaines avertissent que les rats qui ont envahi la ville de New York sont rusés, voraces et qu'ils détiennent des capacités de survie.

‹‹ J'ai clairement indiqué que je déteste les rats et que nous allons en tuer quelques-uns. Nous mettons un frein à notre problème de rongeurs ››, avait déclaré Eric Adams, maire de New York. Dans le cadre de la lutte contre ces animaux, des dispositions ont été prises pour mobiliser les fond dont la vente des t-shirts à 48 $ (39 £). Sur ces t-shirts ont peut lire: ‹‹ les rats ne dirigent pas cette ville. Nous le faisons ››. Ils sont mis en vente par le département de l'assainissement.