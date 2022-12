Kanye West est sans aucun doute l'une des personnalités du showbiz mondial qui fait le plus parler actuellement. L'ex-compagnon de Kim Kardashian possède ce don pour attirer l'attention sur lui. Il vient d'être élu par la plateforme StopAntisemitism.org, personnalité antisémite de l'année aux États-Unis. Dans une vidéo relayée sur la toile, la plateforme a félicité Kanye West qui se fait appeler Ye pour avoir propagé le plus de haine envers les juifs en 2022.

En effet, il y a quelques semaines, le rappeur américain avait diffusé une série de messages à caractère antisémite sur Twitter qui visait les juifs. Cela lui avait valu un premier bannissement du réseau social bleu. Que dire quand le quarantenaire avait eu l'audace de faire l'apologie de Hitler et de la doctrine des nazis. "Kanye utilise sa plateforme de célébrité pour pousser de dangereux tropes antisémites sur les juifs et le pouvoir et il refuse d'arrêter. Son assaut continu de déclarations bigotes a donné lieu à d'horribles actes antisémites perpétrés par des suprémacistes blancs, des Israélites hébreux noirs et d'autres groupes marginaux qui cherchent à faire du mal aux juifs" dira Liora Rez, la directrice exécutive de StopAntisemitism.org à des médias locaux.

Pour madame Rez, Kanye West contribue fortement à renforcer le sentiment de haine à l'égard des juifs aux USA. Mettant en avant une sorte de déni, Ye donne cette impression qu'il n'a pas conscience de la portée de ces déclarations dans une société américaine qui a voit son tissu social s'affaiblir au fil du temps. Avec son prix de la personnalité la plus antisémite de l'année, Kanye West a atteint un autre niveau.