Kanye West a de nouveaux ennuis financiers. Le magazine Forbes a révélé que sa marque Yeezy Apparel doit plus de 600 000 $ de dettes fiscales impayées à l’Etat de la Californie. L’entreprise a en effet reçu plusieurs fois des réclamations de l'État ces deux dernières années pour des impôts non payés. Par ailleurs, la fondation Kanye West est également débitrice vis-à-vis du fisc pour une créance de 42 097 $. Kanye West n’en finit pas avec ses problèmes financiers.

Après la perte de plusieurs contrats après avoir tenu des propos jugés antisémites, le rappeur se retrouve en porte-à-faux avec l’administration fiscale de l’Etat de la Californie. Sa marque Yeezy Apparel a reçu trois actes de réclamations d’un montant cumulé de 615.000 dollars d'impôts impayés. L’entreprise a reçu le premier en juillet 2021 pour 13 999 $, le deuxième en février 2022 qui fait 279 085 $ et le troisième en septembre 2022 d’un montant de 321 591 $. Selon le magazine Forbes, Kanye West n’a pas réglé ces dettes. La direction de Yeezy Apparel n'a pas souhaité faire de commentaires sur la révélation de Forbes. La fondation Kanye West fait également face à des demandes de paiement d'impôts de la part de l’Etat de la Californie. Elle a en reçu quatre pour un total de 42 097 $.

Kanye West est en difficulté sur plusieurs fronts en moins de trois mois depuis qu’il a tenu des propos jugés antisémites. Si certains ennuis ne sont pas la conséquence de cette maladresse, d’autres le sont directement. C’est le cas des pertes de contrat avec Adidas, Balenciaga, Gap et Foot Locker qui ont impacté négativement ses revenus. Une publication du magazine Forbes avait signalé que Kanye West a perdu son rang de milliardaire. Aussi a-t-il été banni du réseau social Twitter avant d’être rétabli dans un premier et suspendu de nouveau pour les mêmes infractions. Ces problèmes sont toutefois loin d’émousser les ardeurs du rappeur qui a continué à exprimer ses positions polémiques. Il a récemment déclaré avoir de l’admiration pour Hitler et demandé aux juifs de le pardonner en fermant définitivement cette page.