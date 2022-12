La ministre des Affaires étrangères française a effectué une visite (vendredi et samedi) en Côte d'Ivoire où elle fut au contact des populations. La diplomate s'est rendue au niveau de la bibliothèque 1949 du quartier de Yopougon. En compagnie de Mamadou Touré, le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, Catherine Colonna a discuté de divers sujets avec la jeunesse de Yopougon. Cependant, elle s'est appesantie sur la recrudescence du sentiment anti-français dans la zone de l'Afrique de l'Ouest.

Madame Colonna a appelé les jeunes Ivoiriens à ne pas tomber dans le piège de la désinformation russe. La cheffe de la diplomatie française a laissé entendre que son pays se tiendra toujours aux côtés de la Côte d'Ivoire pour impulser des projets de développement en faveur de la population. "Nous, nous avons un devoir d'accompagner le développement du pays. Vous, vous avez le devoir de ne pas vous faire prendre pour des imbéciles. Nous aidons la population mais nous leur demandons d'ouvrir les yeux et de réaliser qui aide et qui nuit" a déclaré la ministre qui ajoute qu'il est de la responsabilité de tout un chacun de savoir démêlé le vrai du faux pour ne pas se laisser manipuler par les fausses informations qui inondent fréquemment les réseaux sociaux. Catherine Colonna dira que la jeunesse ivoirienne est ambitieuse et talentueuse et que Paris se montre disponible pour accompagner l'éclosion de ces jeunes talents. Mamadou Touré à quant à lui affirmé que des mécanismes seront mis en place pour freiner la diffusion des fausses informations.