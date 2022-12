Une quantité importante de drogue a récemment été saisie par les autorités françaises. En effet, le mercredi 30 novembre 2022, près de 150 millions d’euros de cocaïne ont été trouvés sur un remorqueur brésilien, lors d’une opération réalisée dans le cadre d’une enquête internationale. A en croire les informations données par la préfecture maritime de l’Atlantique, dans l’ouest de la France, l’intervention a eu lieu aux larges des côtes sénégalaises dans la matinée du mercredi. Cependant, elle n’a pas donné de détails concernant la provenance de la cargaison ou encore sa destination. Quant à la cocaïne, elle a été détruite sur le bateau où elle a été trouvée.

Le navire brésilien était surveillé depuis plusieurs jours

Notons que cette opération a impliqué les autorités brésiliennes et américaines. Aussi, a-t-elle été menée notamment par un porte-hélicoptère amphibie comptant au moins 200 membres d’équipage. Il faut également souligner que le navire brésilien était surveillé depuis plusieurs jours. Notons que la saisie de la drogue par les autorités françaises intervient plusieurs semaines après la saisie par la douane sénégalaise de 300 kg de cocaïne et 300 kg de chanvre indien. Les éléments du Sous-lieutenant Diouf, chef de la brigade mobile des douanes de Noirot, une unité de la subdivision des douanes de Kaolack, avaient saisi une importante quantité de chanvre indien, de variété « Green ».

Suite à une information, les agents des douanes ont pris en filature un groupe de porteurs. Et c’est vers la localité de Ndiagnene, qu’ils ont pu saisir six colis de chanvre indien, d’un poids total de 300 kg. La valeur de cette marchandise prohibée est estimée à 24.000.000 fcfa. Les contrebandiers qui ont profité de la pénombre et des marécages, avaient réussi à s’échapper. Quelques jours plus tôt, un camion en provenance du Mali, pays voisin, avait été appréhendé par la douane de Kidira avec 300 kg de cocaïnes pour un coup de 24 milliards de franc CFA. Une prise jamais réalisée par la douane sénégalaise.