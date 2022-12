Les libérations de prisonniers de guerre se poursuivent entre la Russie et l'Ukraine. Le samedi 29 octobre dernier Kiev et Moscou avaient déjà échangé plus d'une cinquantaine de prisonniers. Ce mercredi 14 décembre 2022, il y a eu de nouveaux échanges. C'est Andrii Lermak, chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui l'a fait savoir. "64 soldats des forces armées ukrainiennes qui ont combattu dans les régions de Donetsk et de Lougansk en particulier (rentrent chez eux. (Un américain) a également été libéré" a écrit M Lermak sur Telegram.

Il n'a "jamais pris part aux opérations militaires"

La campagne militaire russe en Ukraine a débuté en février 2022. Pour le moment, rien n'indique que le conflit tire à sa fin, même si le président russe Vladimir Poutine s'est dit favorable à des négociations pour mettre un terme à cette entreprise militaire qui a déjà fait de nombreuses victimes. Des européens de plusieurs nationalités de même que des américains se sont rendus en Ukraine pour combattre aux côtés des forces fidèles à Kiev. Suedi Murekezi, l'américain libéré ce mercredi 14 décembre ne faisait par partie de ceux-ci selon son avocat.

Ce dernier a confié à l'Agence de presse russe Tass que son client n'avait "jamais pris part aux opérations militaires" dans la région de Donetsk. "Il travaillait dans une boîte de nuit de Kherson" quand il a été arrêté en juin dans l'Est de l'Ukraine. L'américain a ensuite été inculpé pour avoir "participé à des manifestations pro-ukrainiennes et antirusses" et 'inciter à la haine racial'. C'était en août dernier. Il y aura probablement d'autres échanges de prisonniers dans les mois à venir si entre- temps, les deux parties ne mettaient pas fin au conflit;