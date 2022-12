La Russie a décidé de réagir suite à l’opération lancée le 20 novembre 2022, en Syrie par la Turquie contre les combattants kurdes. En effet, le mercredi 30 novembre dernier, Moscou a déployé, pour la première fois dans le nord de la Syrie plus précisément, dans la région de Tal Rifaat, des militaires. L’information a été rendue publique par une ONG et les habitants. Ces derniers ont par ailleurs fait savoir à un média français, que les forces russes ont débarqué dans cette ville située à au moins quinze kilomètres de la frontière turque. Aussi, ont-ils indiqué que les troupes russes ont érigé un nouveau barrage entre les pro-turques et la localité contrôlée par les kurdes.

« Empêcher ou retarder l'opération militaire turque »

Notons que l’observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) voit dans ces renforts notamment une tentative d’empêcher l’opération militaire turque. Dans une interview accordée à un média français, le chef de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane a confié que « le but de ces renforts pourrait être d'empêcher ou de retarder l'opération militaire turque ». Pour mémoire, quelques jours plus tôt, la Turquie avait dit vouloir mettre fin à la guerre civiles en Ukraine. C’est ce qu’avait déclaré lundi 28 novembre 2022, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Çavusoglu

« Notre objectif est de garantir la fin de la guerre civile en Syrie et de relancer le processus politique, y compris le processus d'élaboration de la Constitution », a déclaré M. Çavusoglu aux journalistes lorsqu'il a été interrogé sur une éventuelle normalisation des relations entre Ankara et Damas selon Tass. Pour rappel, les autorités turques ont lancé une offensive contre les kurdes de Syrie après l'attentat qui a eu lieu à Ankara. Les USA craignent depuis quelques jours que le pays ne mette à exécution sa menace d'intervention au sol. Les Kurdes ont aidé les USA dans la lutte contre l'état islamique et ont été déterminants dans le démantèlement du Khalifa.