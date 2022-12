Au sein de la presse sportive espagnole, un commentaire de Kylian Mbappé sur la récente publication de Cristiano Ronaldo a suscité une nouvelle polémique. Il s’agit en effet de l’éternelle guerre entre les fans de CR7 et de Lionel Messi sur le titre du meilleur joueur du monde. En effet, après l’élimination de l’équipe du Portugal par le Maroc, Cristiano Ronaldo est revenu sur le rêve de remporter la coupe du monde avec l’équipe du Portugal. Ce rêve s’est écroulé après la débâcle face à l’équipe marocaine.

"Greatest Of All Time"

Le prodige de Bondy pour sa part qui n’a jamais caché son admiration pour CR7 a commenté cette publication avec des émoticônes assez expressifs. Il s’agit du symbole couronne et de la chèvre. Ceci signifie après déchiffrage du langage GOAT « Greatest Of All Time ». En français, il se traduit comme pour exprimer que CR7 est le meilleur de tous les temps. La presse espagnole n’a tout de même pas laissé passer ce commentaire du français qui est pourtant dans le même club que le rival numéro 1 de Cristiano qui est Lionel Messi.

La polémique

Le célèbre média Marca qui ne laisse pas passer les comparaisons entre CR7 et Lionel Messi s’y est penché. Il s’est d’ailleurs demandé si le Français avait pris conscience de son post. Rappelons que la star portugaise est sortie déçue de cette compétition. Le sélectionneur a préféré le mettre au banc durant une bonne partie de la compétition. « J'ai toujours été celui qui se battait pour l'objectif de tous et je ne tournerais jamais le dos à mes collègues et à mon pays. Pas grand-chose de plus à dire pour l'instant. merci Portugal. merci Qatar Le rêve était beau tant qu'il a duré... Maintenant, on espère que la météo sera de bonne conseillère et permettra à chacun de tirer ses propres conclusions. », a-t-il laissé lire sur le réseau social.