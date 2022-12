Le gouvernement chinois a donné son autorisation pour que des Américains puissent inspecter ses entreprises. L’information a été en effet annoncée par le Financial Times. Selon les précisions apportées par le média, ces contrôles seront effectués à Wuhan, Shanghai et dans plusieurs villes de la province de Guangdong au cours des prochains jours. On retient que, cette démarche d’ouverture provenant de la Chine vise à éviter l’inscription de ses entreprises sur la liste noire. Il s’agit d’une mesure qui prive en réalité les structures chinoises de plusieurs opportunités.

Les entreprises inscrites sur cette liste noire par exemple ne sont pas autorisées à échanger avec celles américaines. « La Chine va laisser des fonctionnaires américains inspecter certaines entreprises chinoises après que Washington ait récemment imposé des mesures strictes en matière d’exportation des semi-conducteurs », a déclaré Alan Estevez, le sous-secrétaire américain au commerce en charge de l'industrie et de la sécurité. A en croire les précisions apportées par l’officiel américain sur cette situation, il s’agit d’une première dans les relations entre la Chine et les États-Unis.

Un délai de 60 jours...

La Chine avait opposé un refus catégorique à cette demande sous le régime du président américain Donald Trump. Les deux pays avaient alors engagé un véritable bras de fer sur le plan commercial. L’accord de la Chine à cette inspection marque en effet une certaines souplesse des relations commerciales entre les deux pays. Selon les mesures américaines, les entreprises disposent de 60 jours pour se confirmer à cette exigences. Passé ce délai, les structures concernées seront placées sur le fameuse liste noire.