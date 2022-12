Les Etats-Unis ont mis au point un nouveau système de détection de missile. Il s’agit en effet, d’un modèle de satellite qui a été mis en orbite au cours du mois de juillet 2022 et qui a la capacité de détecter n’importe quel tir de missile à la surface de la terre. Le nouveau missile s’appelle Wide Field Of View (WFOV) et a été construit par une compagnie du constructeur aéronautique américain Boeing, Millenium Space Systems. Il dispose de plusieurs capteurs à infrarouge capables de détecter des tirs de missiles grâce à la chaleur dégagée par leur moteur. Suite au lancement du satellite, l’appareil a envoyé ses premières images à la US Space Force, le département de l’armée américaine qui se consacre à la militarisation de l’espace et à l’observation depuis l’orbite.

« Atteindre cette étape majeure est un énorme accomplissement »

Ce dernière n’a pas caché sa satisfaction. Selon le chef principal du matériel pour l’alerte résiliente aux missiles à l’U.S. Space Systems Command, le colonel Heather Bogstie : « Après avoir vu les premières images, notre équipe est satisfaite de la performance de ce capteur. Atteindre cette étape majeure est un énorme accomplissement, et nous sommes très enthousiastes à l’idée d’entrer dans la phase de calibration de ce programme. Bientôt, nous serons en mesure de l’évaluer pour des opérations dans l’architecture d’alerte aux missiles contre les menaces nouvelles et émergentes ».

Pour rappel, les USA se sont visiblement montrés disposés à bombarder l’Iran suite à l’échec sur le nucléaire iranien. Robert Malley, envoyé spécial des Etats-Unis pour l’Iran, n’a pas écarté une opération militaire pour stopper l’avancée de ce dernier dans le domaine du nucléaire. Au cours d’une interview diffusée sur Foreign Policy, il a notamment déclaré que : « Le président américain Joe Biden a fait campagne en s'engageant à essayer de revenir dans l'accord si l'Iran rendait la pareille. Si vous demandez à n'importe quel participant aux pourparlers, il vous dira que les États-Unis ont joué un rôle de bonne foi en essayant de revenir dans l'accord ».