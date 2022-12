La célébration du 80ème anniversaire du président nigérian Muhamadu Buhari le samedi dernier a été l’occasion pour l’ancien président béninois Boni Yayi pour dévoiler le rôle que celui-ci a joué pour la levée de son assignation à résidence de 52 jours en juin 2019. « Sur une note très personnelle, en juin 2019, il a fallu l’intervention très franche et paternelle du président Buhari dans la crise politique en République du Bénin pour obtenir la levée de mon assignation injustifiée en résidence surveillée pendant 52 jours pour avoir réclamé la restauration dans notre pays ».

Tels sont les écrits de l’ancien président de la République Boni Yayi sur sa page Facebook pour révéler le rôle joué par le président nigérian Muhamadu Buhari au moment où il y avait un blocus autour de sa résidence. En clair, si l’ancien président Yayi a pu recouvrer sa liberté, c’est bien grâce à l’intervention. Ce blocus autour de sa résidence faisait suite aux violences post élections législatives de 2019 qui ont fait plusieurs morts, des blessés et des dégâts matériels au centre et au nord du pays en raison de la non participation de l’opposition à ce scrutin. Boni Yayi a fait ce ....Lire la suite dans le journal PDF