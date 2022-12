Aux États-Unis et plus précisément en Caroline du Nord, un homme a plaidé coupable et a écopé d’une condamnation à perpétuité sans libération conditionnelle pour le meurtre d’un petit garçon de 5 ans nommé Cannon Hinnant. Selon les informations rapportées par les médias à ce sujet, le mis en cause âgé de 25 ans était au palais de justice du comté de Wilson pour la fusillade en août 2020. Pour des raisons inconnues, l’accusé aurait tiré une balle dans la tête du petit garçon qui faisait du vélo devant ses frères.

Les parents du petit garçon entretenaient pourtant de très bonnes relations avec le meurtrier. Selon les confidences du père de la victime, il aurait partagé une bière avec celui qui a tué son fils la veille du drame. « Il n'y avait rien entre lui et moi, aucune mésentente, pour qu'il ait une raison de faire ça », a déclaré Austin Hinnant à WRAL-TV après le meurtre. « Je n'ai aucune idée de pourquoi il a fait ce qu'il a fait. C'était littéralement sorti de nulle part. Il a mis un pistolet sur la tempe de mon fils et lui a tiré dessus. », a-t-il poursuivi.

Sous l'emprise de la drogue?

La situation avait suscité une véritable tristesse au sein de la région. Une collecte de fonds avait été lancée sur page GoFundMe pour la famille. Plus de 800 000 $ avaient été mobilisés en cette période. Les parents de Sessoms ont déclaré qu'ils pensaient que leur fils se droguait et avait des hallucinations au moment de la fusillade.