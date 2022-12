Après avoir remporté deux fois la Coupe du monde de la Fifa à domicile en 1978 face aux Pays-Bas et au Mexique en 1986 devant l'Allemagne, l’Argentine a décroché, ce mardi 13 décembre 2022 au stade Lusail , sa qualification pour la finale en battant en demi-finales de la 22ème édition du Mondial Qatar 2022 la Croatie par le score de 3 buts à 0. Les trois (03) buts argentins ont été respectivement l’œuvre de Lionel Messi à la 34ème minute et de Julian Alvarez à la 39ème et la 69ème minutes.

Avant d’atteindre la finale, l’Albiceleste a été battu dans son groupe par l’Arabie Saoudite par 2 buts à 1 et s’est imposé après respectivement au Mexique par 2 buts à 0 et à la Pologne par 2 buts à 0. En 8ème de finale du Mondial 2022, les Argentins ont éliminé l’Australie par 2 buts à 1 et en quarts de finale, ils ont écarté la vaillante équipe des Pays-Bas qui était menée 2 buts à 0 et qui a arraché la prolongation (2-2) puis les tirs au but (4-3) le 9 décembre à Lusail.

Il faut signaler que les Croates ont essayés par tous les moyens de sauver l’honneur mais ils se sont heurtés à la solide défense argentine et également aux systèmes de jeu mis en place par l’entraineur argentin. Précisons que l’Argentine connaitra son adversaire ce mercredi 14 décembre 2022 à l’issue la deuxième rencontre des demi-finales qui mettra aux prises la France et le Maroc.