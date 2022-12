Elon Musk fut sans conteste l'une des personnalités marquantes de l'année 2022. L'homme le plus riche du monde a fait parler de lui aussi bien dans le domaine économique, technologique et politique. L'un des plus gros coups du richissime homme d'affaires a été le rachat du réseau social Twitter. Musk utilise notamment le réseau social pour faire de grandes annonces sur l'évolution de son empire. Il y publie aussi ses différentes opinions.

L'action de son groupe Tesla a chuté de 12% après que Musk ait mis en avant à travers un tweet une publication du vice-président du conseil de sécurité de la Russie, Dimitri Medvedev. En effet, ce dernier a prédit une guerre civile aux États-Unis en plus du retour du Royaume-Uni dans l’UE, l’effondrement de l’Europe, une guerre entre la France et un "4e Reich".

Elon Musk a qualifié les tweets du bras droit de Poutine "d'épiques". Après cette publication du patron de SpaceX, les marchés financiers se sont emballés et la valeur du groupe Tesla a connu une chute vertigineuse. De nombreux investisseurs ne comprenaient pas la position du milliardaire. Face au tollé qu'a suscité son tweet, l'homme d'affaires à tenu clarifié les chose.

Il dira ne pas croire du tout à la prédiction de Medvedev et signifie que son tweet était une forme d'ironie. Cependant, la baisse de l'action Tesla n'est pas uniquement due au tweet de Musk. Divers médias mettent en avant le contexte économique actuel et la concurrence qui se fait de plus en plus notamment au niveau de la Chine