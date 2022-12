L'année 2022 tire à sa fin. Plusieurs événements auront marqué l'année qui s'achève. La guerre en Ukraine fait sans aucun doute partie des dossiers brulants qui ont marqué cette année. Démarré en Février 2022, la guerre se poursuit jusqu'à ce dernier jour de l'année et va probablement se poursuivre encore pendant plusieurs semaines vu qu'aucun signe ne laisse croire que la situation pourrait revenir à la normale. Depuis que l'offensive russe a démarré, de nombreux responsables sont décédés soudainement. C'est le cas de Vladimir Nesterov, un ingénieur russe qui est également ancien directeur général du Centre spatial de recherche et de production d'État de Khrunichev et qui a dirigé le développement de la fusée russe Angara est décédé soudainement hier vendredi 30 Décembre 2022 à l'âge de 74 ans.

Encore un nouveau décès d'un responsable russe. Vladimir Nesterov, un ingénieur russe qui a conçu la fusée Angara de nouvelle génération testée avec succès il y a seulement quelques jours est mort de façon “soudaine, prématurée et tragique” selon les médias qui rapportent l'information concernant son décès. Si la cause du décès n'a pas été révélée au grand public, certains observateurs jugent suspect cette mort soudaine d'un responsable russe en pleine guerre en Ukraine. Avant son décès, était empêtré dans des accusations de fraudes. En effet, depuis 2014, Nesterov était accusé de fraude et de détournement de fonds.

Son décès intervient seulement quelques jours après qu'un oligarque russe, membre du parti de Poutine a été retrouvé mort en Inde. Pavel Antov, fondateur et vice-président du groupe d’entreprises Vladimir Standard, important fabricant russe de saucisses, avait été retrouvé mort après une chute de l'immeuble de son hôtel. Avant Pavel Antov, c'était un autre homme d'affaires russe Vladimir Bydanov, qui avait été retrouvé mort dans les mêmes conditions. Pavel Antov et Vladimir Bydanov étaient tous deux en vacances en Inde avec des amis.