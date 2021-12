Une fusée de nouvelle génération Angara a été testée avec succès par la Russie. L’information a en effet été annoncée par un communiqué de l’Agence Spatiale russe Roscosmos. L’engin aurait décollé dans la soirée de ce lundi du cosmodrome militaire de Plessetsk selon les précisions apportées par l’agence spatiale russe. Il s’agit d’une fusée Angara-A5. On retient que ce lancement de fusée intervient dans le cadre d’un programme de renouvellement de l’arsenal spatiale russe.

Depuis bientôt dix ans, c’est le troisième lancement test d’une fusée lourde Angara qui a été effectuée par la Russie. Les vieillissants lanceurs Proton, dont la technologie remonte aux années 1960 sont donc en voie d’être remplacés. On retient également que le nom d’Angara tire sa source profonde d’une rivière de Sibérie. Il emploie une technologie plus raffinée avec un mélange de kérosène et d’oxygène liquide.

Une technologie moins polluante

Le mérite de cette technologie est qu’elle est beaucoup moins polluante que les ergols toxiques utilisés pour les Proton. Selon la genèse qui a été faite de ce programme, il remonte en 1990. Mais l’exécution du projet n’a débuté qu’en 2014 avec le premier essai. Par le canal d’une publication qu’il a faite sur le réseau social de l’oiseau bleu, le patron de Roscosmos, Dmitri Rogozine, a fait savoir que le lancement était un véritable succès.