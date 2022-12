La guerre entre la Russie et l’Ukraine prend visiblement une nouvelle tournure. Selon les informations rapportées par les médias, des explosions ont secoué deux bases militaires russes loin du front ukrainien. Une première explosion a été enregistrée tôt dans la matinée de ce lundi 5 décembre. Il s’agit selon les médias, de la base aérienne d'Engels-2 située dans la région russe de Saratov. Elle abrite en effet des bombardiers Tu-95 qui ont pris part à des frappes de missiles de croisière contre l'Ukraine. La seconde explosion a eu lieu à la base aérienne militaire de Dyagilevo près de Riazan.

Plusieurs missiles de croisière lancés

Il s’agit d’une ville qui est située à moins de 240 kilomètres de Moscou. On retient du bilan dressé qu’au total, 3 personnes ont été tuées et cinq blessées dans l'explosion d'un camion-citerne. La base aérienne abritait également des bombardiers à longue portée Tu-95 et Tu-22M. En réaction à cette attaque, les forces russes ont lancé plus de 100 missiles de croisière depuis la terre et la mer. Pour l’heure, rien ne confirme si l’opération avait été menée par l’Ukraine.

Le pont de la Crimée

Si elle venait à être confirmée, la frappe sur la base aérienne d'Engels serait l'attaque la plus audacieuse derrière les lignes russes à ce jour. Notons qu’avant ces deux explosions, le pont de Crimée avait fait l’objet d’une attaque en octobre dernier. La situation avait fait trois morts et suscité une vague de réactions au sein de l’opinion publique. L’infrastructure relie en effet la Crimée, péninsule ukrainienne annexée en 2014 par Moscou, au territoire russe. L’attaque avait été attribuée par les autorités russes à un camion piégé par les services secrets ukrainiens.