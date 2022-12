Au Bénin, il est de coutume que les hors-la-loi dictent encore plus leur loi aux populations en période de fin d'année. Ainsi, les divorcés sociaux empêchent les nobles citoyens de fêter dans la joie et dans la quiétude. Conscient que cette période exige des mesures drastiques de la part des forces de l'ordre, le directeur général de la police républicaine, le général Soumaïla Yaya invite les populations à collaborer avec ses éléments pour mener à bien la lutte contre l'insécurité en fin d'année.

‹‹ Pour qu'il n'y ait pas de situation de nature à empêcher les populations de fêter dans la paix et la quiétude, je leur demande de collaborer avec la police. Dès qu'ils ont des situations qui les inquiètent, que la police de leur localité soit directement informée. Nous sommes en train de faire en sorte qu'il y ait un numéro d'urgence sur lequel les populations peuvent nous appeler à tout moment. Nous sommes en train d'ouvrir une salle de veille permanente. À tout moment, ils peuvent saisir les unités environnantes et si elles sont mal reçues, qu'elles fassent un effort pour nous mettre au courant. Parce que nous sommes au service de la population, nous ne sommes pas au service de nous-mêmes ››. Ainsi s'est exprimé le général Soumaïla Yaya .

Cette période est doublement sensible, car il ne s'agit pas uniquement des fêtes de fin d'année, mais aussi des élections législatives. Pour le directeur général de la police républicaine, le général Soumaïla Yaya, il n'y a jamais eu un événement sans incident. Alors, ses éléments ont été formés et déployés sur toute l'étendue du territoire national depuis le mois de novembre, afin qu'ils puissent immédiatement répondre aux populations, en faisant plus preuve de professionnalisme pour une gestion efficace des éventuels incidents. ‹‹ Nous pensons qu'on passera une belle fête de fin d'année ››, a conclu Soumaïla Yaya.