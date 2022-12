Grâce à son ingéniosité et son esprit d'innovation, Elon Musk est devenu l'homme le plus riche du monde. Son sens des affaires est unique, ce lui permet d'avoir la plupart du temps une longueur d'avance sur ses concurrents. Avec son Space X, le milliardaire américain a révolutionné l'industrie du voyage spatiale. En plus de fournir la NASA en fusée, Elon Musk est l'un des pionniers du tourisme spatial.

L'homme le plus fortuné du monde a lancé un nouveau produit, Starshield fonctionnant avec la technologie par satellite Starlink, un accès internet exclusivement réservé aux gouvernements. Starshield offre la possibilité à divers acteurs gouvernementaux de se connecter de façon ultra-sécurisée à internet presque partout sur la terre. L'entreprise SpaceX a indiqué que Starshield possède une "une capacité cryptographique de haute assurance additionnelle, lui permettant d’héberger des modalités classifiées et de traiter des données de manière sécurisée, de manière à satisfaire jusqu’aux critères gouvernementaux les plus exigeants". En fonction des besoins des clients, le produit Starshield pourra enregistrer un certain nombre de variables.

SpaceX a notifié que le département de la Défense américain s'est déjà positionné pour bénéficier de l'offre Starshield. Le secteur de la Défense US semble prioritaire, mais l'entreprise d'Elon Musk dira que divers pays à travers le monde pourront profiter de l'accès Starshield. Dans le domaine de l'offre internet par satellite, SpaceX est le leader incontesté et ses services sont plébiscités partout dans le monde. Pour le moment, des pays comme la Russie, l'Iran, la Chine à cause de leurs relations tendues avec les USA ne seront pas éligibles à Starshield.