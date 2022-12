Le conflit avec la Russie a épuisé les réserves de munitions de l'Ukraine pour les systèmes de défense antiaérienne. C'est ce qu'a rapporté le Financial Times mardi relayé par Tass, citant des estimations de représentants des forces armées ukrainiennes. Comme le note le site britannique, "Kiev utilise ses munitions à un rythme alarmant". Le Financial Times attire notamment l'attention sur la pénurie de "munitions et de pièces de rechange pour les systèmes de missiles sol-air S-300 et Bouk, qui constituent la base du système de défense antiaérienne de l'Ukraine".

Cependant, la Russie "possède toujours un vaste arsenal" de missiles de croisière, selon le journal. Suggérer que la Russie puisse, d'une manière ou d'une autre, être à court de missiles n'est "probablement pas la meilleure stratégie", a déclaré le Financial Times citant Alexeï Melnik du centre analytique Razoumkov à Kiev. Un communiqué publié lundi par les dirigeants du Groupe des sept (G7) indique que les pays continueront à fournir une assistance militaire à Kiev, en mettant l'accent sur la fourniture d'équipements de défense aérienne aux forces armées ukrainiennes.

Les États du G7 ont commencé à fournir activement des armes à Kiev peu après que la Russie a lancé l’opération militaire spéciale en Ukraine. À la suite d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 en Allemagne en mai, les pays du G7 sont convenus de fournir une assistance aux forces armées ukrainiennes "aussi longtemps que nécessaire".