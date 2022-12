Libéré suite à une erreur, un homme est de nouveau recherché activement pour de nouveaux crimes qu’il aurait commis. Les faits se sont en effet produits dans l’Ohio, aux États-Unis. Selon les confidences qui ont été faites par la Division de la police de Columbus au média américain ABC, le mis en cause a pour nom David Johnson III. Il est poursuivi conjointement avec deux autres suspects impliqués dans la tentative de vol et la mort d’Andrew Combs, survenu le 13 décembre dans une station-service.

Sous le coup d’un mandat d’arrêt pour meurtre, le nommé Johnson avait précédemment été accusé d'homicide involontaire, de deux chefs d'accusation pour mise en danger d'un enfant, de falsification de preuves et de dix chefs d'accusation pour diverses infractions liées à la drogue. À en croire les déclarations d’un juge du comté de Franklin, David Johnson III avait été remis en liberté suite à une erreur le 29 novembre dernier. Rappelons que dans le système judiciaire des États-Unis est souvent confronté à des erreurs.

Des erreurs judiciaires aux USA

Il y a quelques semaines, la Cour suprême de l'État de New York avait innocenté Muhammad Aziz et Khalil Islam. Ces deux personnes avaient effectué 42 ans de prison pour l'assassinat en 1965 de Malcolm X. Selon les confidences qui ont été faites par l’avocat de l’un des mis en cause, la ville de New York allait verser 26 millions de dollars à chacun des deux hommes et à leur famille. Il s’agit d’un total de 36 millions de dollars de dédommagement.