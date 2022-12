C’est une découverte macabre qui a été faite par des policiers américains. En effet, ces derniers ont retrouvé un enfant sous des déchets dans une maison. La découverte a eu lieu, le mercredi 07 décembre 2022, dans la ville de Beverly Hills dans l’Etat de Floride. Sur les lieux, les forces de l’ordre du comté de Citrus ont fait plusieurs découvertes. Ils étaient venus suite à l’appel d’un témoin, qui a fait cas de multiples actes de cruauté sur un enfant et sur des animaux. La maison qui était particulièrement insalubre, contenait plus de 300 rats. Mais la découverte à l'intérieur d’un enfant a surpris les policiers.

« J'ai vu du sang sur le sol »

« J'ai observé des déchets dans toute la pièce et de la nourriture. Il y avait un matelas sur lequel dormait la victime qui était allongée directement sur le sol, couvert de cafards. Il y avait plusieurs chats dans la pièce, dont certains mangeaient un rat en décomposition. J'ai vu du sang sur le sol » a déclaré un agent de police qui était sur les lieux. Outre cette découverte, les policiers avaient été confrontés à une mauvaise odeur qui sortait de la maison. Aussi, avait-il un enclos à serpents. « L'enclos à serpents et les cages à rongeurs étaient entourés de mouches, de cafards et d'autres insectes en raison des excréments et de l'accumulation d'urine » a indiqué le rapport de police.

Suite à ces découvertes, la propriétaire du logement, âgée de 38 ans, a été arrêtée. Pour rappel, la découverte a eu lieu avant la mort de trois enfants qui sont tombés dans un lac gelé, au Royaume-Uni. Ils étaient tombés dans le lac avant l’intervention des forces de l’ordre, le dimanche 11 décembre 2022. Selon les premières constatations, ils ont succombé à un arrêt cardiaque. L’intervention rapide des secouristes et leur transport d’urgence n’a pas suffi pour les réanimer. A leur arrivée à l’hôpital, ces enfants respectivement âgés de 8, 10 et 11 ans ne sont pas parvenus à se réveiller de leur coma. Un quatrième enfant âgé de 06 ans était encore en réanimation suite à l’intervention des secouristes.