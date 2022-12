Aux États-Unis et plus précisément en Californie, une femme est accusée d’avoir tué son beau-père après avoir su que ce dernier garder des photos d’elle nue dans son ordinateur. Les photos à l’origine du crime auraient été prises plusieurs années plus tôt par la jeune femme de 39 ans de façon consensuelle avec son petit ami. Aucune explication n’a été donnée sur la manière dont la victime aurait pu mettre la main sur lesdites images.

La femme du nom de Jade Janks a découvert les photos alors que le sexagénaire était hospitalisé. A en croire les informations rapportées sur cette situation par le New York Post, la dépouille a été retrouvée en janvier 2021 sous une pile de déchets dans la maison de Californie. Devant la justice, la femme a plaidé non coupable. Le beau-père serait décédé d’une surdose de somnifères donnée par la mise en cause.

D'autres personnes impliquées?

Les autorités auraient été alertées par une personne qui échangeait visiblement avec la femme. Elle aurait confié à cette dernière qu’elle avait besoin d’aide. Une autre personne serait également impliquée dans cette affaire. Lors du procès, les procureurs ont révélé qu’elle a confirmé à cette personne avoir déjà donné les somnifères à son beau-père. Notons que la femme qui est une designer d’intérieur n’a pas reconnu avoir drogué et étranglé l’homme âgé 64 ans et a plaidé non coupable.