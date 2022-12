Le bilan de la tempête de neige aux États-Unis s’alourdit à 34 décès. C’est ce qu’a fait savoir dimanche la chaîne ABC. 12 personnes sont mortes dans l'État de New York. Selon la gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, les conditions météorologiques sont toujours très dangereuses. Des centaines de personnes ont été secourues de leurs voitures, a-t-elle fait savoir. Samedi, 15 morts avaient été signalés. Plus de 5.000 vols ont été annulés aux États-Unis pendant le week-end.

Cette semaine, de fortes rafales de vent et de chutes de neige règnent aux États-Unis. Les températures sont tombées à des niveaux proches des plus bas dans de nombreux États. Les alertes aux mauvaises conditions météorologiques ont touché environ 175 millions d'Américains vivant dans le centre et l'est du pays. (Tass)