Aux États-Unis, le mystère sur l’identité d’un enfant a été élucidé plus de 60 ans après son décès. La nouvelle a été en effet annoncée par la canal d’une conférence de presse animée par la responsable de la police de Philadelphie. Suite à des recherches ADN et généalogiques, un nom a été mis sur le visage de ce petit enfant dont la dépouille a été découverte enveloppée dans une couverture à l'intérieur d'un carton, dans une zone boisée de la ville du nord-est américain. Les recherches auraient permis d’identifier le nom précis de l’enfant qui s’appelle Joseph Augustus Zarelli.

Il serait né le 13 janvier 1953. Selon la responsable de la police qui est revenue sur la genèse de l’affaire, le corps sans vie de l’enfant a été découvert sans aucune indication permettant d’identifier ses parents. Il portait les marques de beaucoup de coups. « Le garçon semblait souffrir de malnutrition (....) il était évident qu'au cours de sa très courte vie, cet enfant avait vécu des horreurs que personne, personne ne devrait jamais subir », a noté la cheffe de la police de Philadelphie, Danielle Outlaw.

"Le petit garçon dans la boîte"

L’affaire qui était désignée comme celle sur « le petit garçon dans la boîte » n’avait jamais abouti jusqu’au moment où les enquêteurs ont de nouveau exhumé le corps en 2019. Cette initiative est intervenue suite développement de nouvelles techniques médico-légales. Les recherches ont permis non seulement d’identifier avec précision le nom de l’enfant mais également ceux de son père et de sa mère. Il aurait même des frères et sœurs qui seraient toujours vivants. Pour l’heure, rien n’a été donné comme précision sur celui ou celle qui aurait pu être responsable du meurtre de l’enfant.