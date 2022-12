Aux États-Unis, le monde du cinéma est en deuil. Selon une annonce qui a été faite par les médias, l’actrice et productrice Yakira Chambers connue pour des succès tels que "NCIS: Hawai" et "Insecure" s’est éteinte. Il s’agit d’une mort assez soudaine qui aurai surpris tout son entourage. Elle se serait effondrée alors qu’elle faisait des courses avec sa mère à l'extérieur d'un centre commercial de Newport Beach, en Californie. Toutes les tentatives entrant dans le cadre de sa réanimation ont été vaines.

« Sa mort soudaine et prématurée nous a tous plongés dans le chagrin. Yakira était une lumière, un symbole d'espoir pour notre communauté, une gardienne de notre culture et une représentation de ce à quoi ressemble la poursuite de ses rêves. La passion de Yakira allait au-delà de son travail quotidien dans l'entreprise ; elle aimait aider les autres à créer un moyen de s'en sortir. Elle croyait en l'équité et en la démarginalisation des personnes de couleur afin de créer un terrain de jeu égal pour tous », a noté un communiqué de la famille de la disparue.

Deux ans au studio Joanne D. Baron

La disparue a été présente dans bon nombre de courts métrages mais aussi dans les séries Insecure et M.O. Diaries. La native de Chicago a engagé sa carrière dans l’industrie du cinéma à Los Angeles. elle a suivi le programme intensif d'acteur Meisner de deux ans au studio Joanne D. Baron / DW Brown. Depuis quelques mois, elle s’était davantage focalisée sur son travail de scénariste et de productrice. Ses plus grandes réalisations incluent des productions telles que « Insecure » et « NCIS : Hawai ».