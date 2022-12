L’actrice Cher fait actuellement face au décès de sa mère. Il s’agit de Georgia Holt, actrice et chanteuse qui aura vécu 96 ans. C’est ce samedi que Cher a annoncé elle-même la nouvelle sur Twitter. Elle sera suivie par sa porte-parole Liz Rosenberg qui va l’officialiser dans le Washington Post. Pour l’heure, la cause du décès n’est pas encore connue ni la date exacte. Cependant, la présentation des condoléances a déjà démarré et plusieurs personnalités ont déjà écrit pour soutenir Cher et ses proches. Entre autres, Hillary Clinton, l’ancienne candidate américaine à la présidentielle.

Pour rappel, la mère de Cherylin Sarkisian s’est mariée deux fois de suite avec le père de Cher, son premier mari. Mais elle va se faire mettre la bague au doigt six fois au total. Pour son dernier mariage en 1976, elle s’est mise en couple avec un jeune homme de 21 ans tandis qu’elle en avait 50. Il s’agit de Craig Spencer avec qui elle est restée jusqu’à son décès. Il faut dire que l’actrice a aussi connu des moments difficiles. En effet, suite à l’échec de son premier mariage, elle a dû envoyer sa fille Cher dans un orphelinat catholique afin de pouvoir s’établir financièrement.

Georgia Holt est née en 1926 dans l’Arkansas. Elle a hérité du don de la chanson de son père et a aussi appris à jouer de la guitare grâce à lui. Initiée depuis l’enfance, elle a gagné plusieurs concours de beauté et a embrassé la carrière cinématographique dans sa vingtaine. Elle a joué dans plusieurs films dont Grounds for Marriage. En plus de Cher, elle est la mère de Georganne Lapiere.