Une région des Etats-Unis, le Kentucky, a été le théâtre d’une terrible tragédie. En effet, un père a décidé de mettre fin aux jours de tous les membres de sa famille dont sa femme et ses filles avant de se suicider. Le drame a eu lieu le samedi dernier aux environs de 09h30. Juste après les faits, la police dépêchée sur les lieux a établi que les quatre victimes ont été tuées par balle. Pour le moment, les spécialistes chargés de l’affaire n’ont pas encore déterminé le mobile du crime mais les enquêtes se poursuivent.

Selon la presse, le légiste qui est intervenu sur le lieu de l’incident a identifié Brianna Stanton 11 ans, Adrianna Stanton 17 ans, Mary NJOKI Muchemi Stanton, une kényane de 49 ans, et Gary Stanton, 60 ans, comme les membres de la famille victime d’une fusillade. Dans son rapport, l’expert a fait cas d’un meurtre-suicide. A l’en croire, il s’agit de l’homme de 60 ans qui serait le principal suspect. Et pour cause, c’est ce dernier qui aurait tiré sur les trois femmes dans leur maison sise à Valley Station avant de se donner la mort en dernière position.

Plus loin dans ses déclarations, l’expert va établir que la mère de famille et son aînée ont été tuées après avoir reçu plusieurs balles alors que la plus petite a succombé après une balle. Selon les témoignages donnés par l’entourage et leurs proches, cette famille traditionnelle vivait heureuse et rien ne présageait qu’un tel drame allait surgir. D’après le major du département de la police de Louisville, Micah Scheu, il est difficile de se rendre sur les lieux d’un tel crime surtout quand des mineurs figurent parmi les victimes.